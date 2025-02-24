КотировкиРазделы
Валюты / DIVB
Назад в Рынок акций США

DIVB: iShares Core Dividend ETF

52.02 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DIVB за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.88, а максимальная — 52.11.

Следите за динамикой iShares Core Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DIVB

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DIVB сегодня?

iShares Core Dividend ETF (DIVB) сегодня оценивается на уровне 52.02. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 52.06, а торговый объем достиг 173. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core Dividend ETF?

iShares Core Dividend ETF в настоящее время оценивается в 52.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.93% и USD. Отслеживайте движения DIVB на графике в реальном времени.

Как купить акции DIVB?

Вы можете купить акции iShares Core Dividend ETF (DIVB) по текущей цене 52.02. Ордера обычно размещаются около 52.02 или 52.32, тогда как 173 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DIVB?

Инвестирование в iShares Core Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 41.80 - 52.28 и текущей цены 52.02. Многие сравнивают 0.66% и 7.86% перед размещением ордеров на 52.02 или 52.32. Изучайте ежедневные изменения цены DIVB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Core Dividend ETF?

Самая высокая цена iShares Core Dividend ETF (DIVB) за последний год составила 52.28. Акции заметно колебались в пределах 41.80 - 52.28, сравнение с 52.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Core Dividend ETF?

Самая низкая цена iShares Core Dividend ETF (DIVB) за год составила 41.80. Сравнение с текущими 52.02 и 41.80 - 52.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DIVB?

В прошлом iShares Core Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.06 и 7.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.88 52.11
Годовой диапазон
41.80 52.28
Предыдущее закрытие
52.06
Open
52.11
Bid
52.02
Ask
52.32
Low
51.88
High
52.11
Объем
173
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.66%
6-месячное изменение
7.86%
Годовое изменение
7.93%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8