DIVB: iShares Core Dividend ETF
Курс DIVB за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.88, а максимальная — 52.11.
Следите за динамикой iShares Core Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DIVB
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DIVB сегодня?
iShares Core Dividend ETF (DIVB) сегодня оценивается на уровне 52.02. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 52.06, а торговый объем достиг 173. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core Dividend ETF?
iShares Core Dividend ETF в настоящее время оценивается в 52.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.93% и USD. Отслеживайте движения DIVB на графике в реальном времени.
Как купить акции DIVB?
Вы можете купить акции iShares Core Dividend ETF (DIVB) по текущей цене 52.02. Ордера обычно размещаются около 52.02 или 52.32, тогда как 173 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DIVB?
Инвестирование в iShares Core Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 41.80 - 52.28 и текущей цены 52.02. Многие сравнивают 0.66% и 7.86% перед размещением ордеров на 52.02 или 52.32. Изучайте ежедневные изменения цены DIVB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Core Dividend ETF?
Самая высокая цена iShares Core Dividend ETF (DIVB) за последний год составила 52.28. Акции заметно колебались в пределах 41.80 - 52.28, сравнение с 52.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Core Dividend ETF?
Самая низкая цена iShares Core Dividend ETF (DIVB) за год составила 41.80. Сравнение с текущими 52.02 и 41.80 - 52.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DIVB?
В прошлом iShares Core Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.06 и 7.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.06
- Open
- 52.11
- Bid
- 52.02
- Ask
- 52.32
- Low
- 51.88
- High
- 52.11
- Объем
- 173
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.66%
- 6-месячное изменение
- 7.86%
- Годовое изменение
- 7.93%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8