DIVB: iShares Core Dividend ETF
DIVBの今日の為替レートは、-0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり51.85の安値と52.03の高値で取引されました。
iShares Core Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DIVB株の現在の価格は？
iShares Core Dividend ETFの株価は本日51.91です。-0.21%内で取引され、前日の終値は52.02、取引量は68に達しました。DIVBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Core Dividend ETFの株は配当を出しますか？
iShares Core Dividend ETFの現在の価格は51.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.70%やUSDにも注目します。DIVBの動きはライブチャートで確認できます。
DIVB株を買う方法は？
iShares Core Dividend ETFの株は現在51.91で購入可能です。注文は通常51.91または52.21付近で行われ、68や-0.04%が市場の動きを示します。DIVBの最新情報はライブチャートで確認できます。
DIVB株に投資する方法は？
iShares Core Dividend ETFへの投資では、年間の値幅41.80 - 52.28と現在の51.91を考慮します。注文は多くの場合51.91や52.21で行われる前に、0.45%や7.63%と比較されます。DIVBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Core Dividend ETFの株の最高値は？
iShares Core Dividend ETFの過去1年の最高値は52.28でした。41.80 - 52.28内で株価は大きく変動し、52.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Core Dividend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Core Dividend ETFの株の最低値は？
iShares Core Dividend ETF(DIVB)の年間最安値は41.80でした。現在の51.91や41.80 - 52.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIVBの動きはライブチャートで確認できます。
DIVBの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Core Dividend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、52.02、7.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 52.02
- 始値
- 51.93
- 買値
- 51.91
- 買値
- 52.21
- 安値
- 51.85
- 高値
- 52.03
- 出来高
- 68
- 1日の変化
- -0.21%
- 1ヶ月の変化
- 0.45%
- 6ヶ月の変化
- 7.63%
- 1年の変化
- 7.70%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8