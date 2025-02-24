クォートセクション
DIVB: iShares Core Dividend ETF

51.91 USD 0.11 (0.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DIVBの今日の為替レートは、-0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり51.85の安値と52.03の高値で取引されました。

iShares Core Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DIVB株の現在の価格は？

iShares Core Dividend ETFの株価は本日51.91です。-0.21%内で取引され、前日の終値は52.02、取引量は68に達しました。DIVBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Core Dividend ETFの株は配当を出しますか？

iShares Core Dividend ETFの現在の価格は51.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.70%やUSDにも注目します。DIVBの動きはライブチャートで確認できます。

DIVB株を買う方法は？

iShares Core Dividend ETFの株は現在51.91で購入可能です。注文は通常51.91または52.21付近で行われ、68や-0.04%が市場の動きを示します。DIVBの最新情報はライブチャートで確認できます。

DIVB株に投資する方法は？

iShares Core Dividend ETFへの投資では、年間の値幅41.80 - 52.28と現在の51.91を考慮します。注文は多くの場合51.91や52.21で行われる前に、0.45%や7.63%と比較されます。DIVBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Core Dividend ETFの株の最高値は？

iShares Core Dividend ETFの過去1年の最高値は52.28でした。41.80 - 52.28内で株価は大きく変動し、52.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Core Dividend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Core Dividend ETFの株の最低値は？

iShares Core Dividend ETF(DIVB)の年間最安値は41.80でした。現在の51.91や41.80 - 52.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIVBの動きはライブチャートで確認できます。

DIVBの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Core Dividend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、52.02、7.70%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
51.85 52.03
1年のレンジ
41.80 52.28
以前の終値
52.02
始値
51.93
買値
51.91
買値
52.21
安値
51.85
高値
52.03
出来高
68
1日の変化
-0.21%
1ヶ月の変化
0.45%
6ヶ月の変化
7.63%
1年の変化
7.70%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8