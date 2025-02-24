DIVB: iShares Core Dividend ETF
今日DIVB汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点51.85和高点52.03进行交易。
关注iShares Core Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DIVB新闻
常见问题解答
DIVB股票今天的价格是多少？
iShares Core Dividend ETF股票今天的定价为51.91。它在-0.21%范围内交易，昨天的收盘价为52.02，交易量达到68。DIVB的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Core Dividend ETF股票是否支付股息？
iShares Core Dividend ETF目前的价值为51.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.70%和USD。实时查看图表以跟踪DIVB走势。
如何购买DIVB股票？
您可以以51.91的当前价格购买iShares Core Dividend ETF股票。订单通常设置在51.91或52.21附近，而68和-0.04%显示市场活动。立即关注DIVB的实时图表更新。
如何投资DIVB股票？
投资iShares Core Dividend ETF需要考虑年度范围41.80 - 52.28和当前价格51.91。许多人在以51.91或52.21下订单之前，会比较0.45%和。实时查看DIVB价格图表，了解每日变化。
iShares Core Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Core Dividend ETF的最高价格是52.28。在41.80 - 52.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core Dividend ETF的绩效。
iShares Core Dividend ETF股票的最低价格是多少？
iShares Core Dividend ETF（DIVB）的最低价格为41.80。将其与当前的51.91和41.80 - 52.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIVB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DIVB股票是什么时候拆分的？
iShares Core Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.02和7.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.02
- 开盘价
- 51.93
- 卖价
- 51.91
- 买价
- 52.21
- 最低价
- 51.85
- 最高价
- 52.03
- 交易量
- 68
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 0.45%
- 6个月变化
- 7.63%
- 年变化
- 7.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8