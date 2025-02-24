- Aperçu
DIVB: iShares Core Dividend ETF
Le taux de change de DIVB a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.88 et à un maximum de 52.11.
Suivez la dynamique iShares Core Dividend ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DIVB aujourd'hui ?
L'action iShares Core Dividend ETF est cotée à 52.02 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.08%, a clôturé hier à 52.06 et son volume d'échange a atteint 173. Le graphique en temps réel du cours de DIVB présente ces mises à jour.
L'action iShares Core Dividend ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Core Dividend ETF est actuellement valorisé à 52.02. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DIVB.
Comment acheter des actions DIVB ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Core Dividend ETF au cours actuel de 52.02. Les ordres sont généralement placés à proximité de 52.02 ou de 52.32, le 173 et le -0.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DIVB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DIVB ?
Investir dans iShares Core Dividend ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.80 - 52.28 et le prix actuel 52.02. Beaucoup comparent 0.66% et 7.86% avant de passer des ordres à 52.02 ou 52.32. Consultez le graphique du cours de DIVB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Core Dividend ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Core Dividend ETF l'année dernière était 52.28. Au cours de 41.80 - 52.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 52.06 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Core Dividend ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Core Dividend ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Core Dividend ETF (DIVB) sur l'année a été 41.80. Sa comparaison avec 52.02 et 41.80 - 52.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DIVB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DIVB a-t-elle été divisée ?
iShares Core Dividend ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 52.06 et 7.93% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 52.06
- Ouverture
- 52.11
- Bid
- 52.02
- Ask
- 52.32
- Plus Bas
- 51.88
- Plus Haut
- 52.11
- Volume
- 173
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 0.66%
- Changement à 6 Mois
- 7.86%
- Changement Annuel
- 7.93%
