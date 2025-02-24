- Übersicht
DIVB: iShares Core Dividend ETF
Der Wechselkurs von DIVB hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.85 bis zu einem Hoch von 52.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Core Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DIVB News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DIVB heute?
Die Aktie von iShares Core Dividend ETF (DIVB) notiert heute bei 52.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 52.02 und das Handelsvolumen erreichte 231. Das Live-Chart von DIVB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DIVB Dividenden?
iShares Core Dividend ETF wird derzeit mit 52.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DIVB zu verfolgen.
Wie kaufe ich DIVB-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Core Dividend ETF (DIVB) zum aktuellen Kurs von 52.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 52.20 oder 52.50 platziert, während 231 und 0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DIVB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DIVB-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Core Dividend ETF müssen die jährliche Spanne 41.80 - 52.28 und der aktuelle Kurs 52.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.01% und 8.23%, bevor sie Orders zu 52.20 oder 52.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DIVB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Core Dividend ETF?
Der höchste Kurs von iShares Core Dividend ETF (DIVB) im vergangenen Jahr lag bei 52.28. Innerhalb von 41.80 - 52.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 52.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Core Dividend ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Core Dividend ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Core Dividend ETF (DIVB) im Laufe des Jahres betrug 41.80. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 52.20 und der Spanne 41.80 - 52.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DIVB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DIVB statt?
iShares Core Dividend ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 52.02 und 8.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.02
- Eröffnung
- 52.05
- Bid
- 52.20
- Ask
- 52.50
- Tief
- 51.85
- Hoch
- 52.21
- Volumen
- 231
- Tagesänderung
- 0.35%
- Monatsänderung
- 1.01%
- 6-Monatsänderung
- 8.23%
- Jahresänderung
- 8.30%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8