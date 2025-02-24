QuotazioniSezioni
DIVB: iShares Core Dividend ETF

52.02 USD 0.04 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DIVB ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.88 e ad un massimo di 52.11.

Segui le dinamiche di iShares Core Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DIVB oggi?

Oggi le azioni iShares Core Dividend ETF sono prezzate a 52.02. Viene scambiato all'interno di -0.08%, la chiusura di ieri è stata 52.06 e il volume degli scambi ha raggiunto 173. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DIVB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Core Dividend ETF pagano dividendi?

iShares Core Dividend ETF è attualmente valutato a 52.02. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DIVB.

Come acquistare azioni DIVB?

Puoi acquistare azioni iShares Core Dividend ETF al prezzo attuale di 52.02. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.02 o 52.32, mentre 173 e -0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DIVB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DIVB?

Investire in iShares Core Dividend ETF implica considerare l'intervallo annuale 41.80 - 52.28 e il prezzo attuale 52.02. Molti confrontano 0.66% e 7.86% prima di effettuare ordini su 52.02 o 52.32. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DIVB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Core Dividend ETF?

Il prezzo massimo di iShares Core Dividend ETF nell'ultimo anno è stato 52.28. All'interno di 41.80 - 52.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 52.06 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Core Dividend ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Core Dividend ETF?

Il prezzo più basso di iShares Core Dividend ETF (DIVB) nel corso dell'anno è stato 41.80. Confrontandolo con gli attuali 52.02 e 41.80 - 52.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DIVB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DIVB?

iShares Core Dividend ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 52.06 e 7.93%.

Intervallo Giornaliero
51.88 52.11
Intervallo Annuale
41.80 52.28
Chiusura Precedente
52.06
Apertura
52.11
Bid
52.02
Ask
52.32
Minimo
51.88
Massimo
52.11
Volume
173
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
0.66%
Variazione Semestrale
7.86%
Variazione Annuale
7.93%
