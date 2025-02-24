CotizacionesSecciones
DIVB: iShares Core Dividend ETF

51.91 USD 0.11 (0.21%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DIVB de hoy ha cambiado un -0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.85, mientras que el máximo ha alcanzado 52.03.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Core Dividend ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DIVB hoy?

iShares Core Dividend ETF (DIVB) se evalúa hoy en 51.91. El instrumento se negocia dentro de -0.21%; el cierre de ayer ha sido 52.02 y el volumen comercial ha alcanzado 68. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DIVB en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Core Dividend ETF?

iShares Core Dividend ETF se evalúa actualmente en 51.91. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.70% y USD. Monitoree los movimientos de DIVB en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DIVB?

Puede comprar acciones de iShares Core Dividend ETF (DIVB) al precio actual de 51.91. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 51.91 o 52.21, mientras que 68 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DIVB en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DIVB?

Invertir en iShares Core Dividend ETF implica tener en cuenta el rango anual 41.80 - 52.28 y el precio actual 51.91. Muchos comparan 0.45% y 7.63% antes de colocar órdenes en 51.91 o 52.21. Estudie los cambios diarios de precios de DIVB en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Core Dividend ETF?

El precio más alto de iShares Core Dividend ETF (DIVB) en el último año ha sido 52.28. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.80 - 52.28, una comparación con 52.02 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Core Dividend ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Core Dividend ETF?

El precio más bajo de iShares Core Dividend ETF (DIVB) para el año ha sido 41.80. La comparación con los actuales 51.91 y 41.80 - 52.28 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DIVB en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DIVB?

En el pasado, iShares Core Dividend ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 52.02 y 7.70% después de las acciones corporativas.

Rango diario
51.85 52.03
Rango anual
41.80 52.28
Cierres anteriores
52.02
Open
51.93
Bid
51.91
Ask
52.21
Low
51.85
High
52.03
Volumen
68
Cambio diario
-0.21%
Cambio mensual
0.45%
Cambio a 6 meses
7.63%
Cambio anual
7.70%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8