DIVB: iShares Core Dividend ETF
A taxa do DIVB para hoje mudou para -0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.85 e o mais alto foi 52.03.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Core Dividend ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIVB Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DIVB hoje?
Hoje iShares Core Dividend ETF (DIVB) está avaliado em 51.91. O instrumento é negociado dentro de -0.21%, o fechamento de ontem foi 52.02, e o volume de negociação atingiu 68. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DIVB em tempo real.
As ações de iShares Core Dividend ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Core Dividend ETF está avaliado em 51.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.70% e USD. Monitore os movimentos de DIVB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DIVB?
Você pode comprar ações de iShares Core Dividend ETF (DIVB) pelo preço atual 51.91. Ordens geralmente são executadas perto de 51.91 ou 52.21, enquanto 68 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DIVB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DIVB?
Investir em iShares Core Dividend ETF envolve considerar a faixa anual 41.80 - 52.28 e o preço atual 51.91. Muitos comparam 0.45% e 7.63% antes de enviar ordens em 51.91 ou 52.21. Estude as mudanças diárias de preço de DIVB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Core Dividend ETF?
O maior preço de iShares Core Dividend ETF (DIVB) no último ano foi 52.28. As ações oscilaram bastante dentro de 41.80 - 52.28, e a comparação com 52.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Core Dividend ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Core Dividend ETF?
O menor preço de iShares Core Dividend ETF (DIVB) no ano foi 41.80. A comparação com o preço atual 51.91 e 41.80 - 52.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DIVB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DIVB?
No passado iShares Core Dividend ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 52.02 e 7.70% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 52.02
- Open
- 51.93
- Bid
- 51.91
- Ask
- 52.21
- Low
- 51.85
- High
- 52.03
- Volume
- 68
- Mudança diária
- -0.21%
- Mudança mensal
- 0.45%
- Mudança de 6 meses
- 7.63%
- Mudança anual
- 7.70%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8