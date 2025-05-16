Валюты / DBRG
DBRG: DigitalBridge Group Inc
11.82 USD 0.19 (1.58%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DBRG за сегодня изменился на -1.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.76, а максимальная — 12.07.
Следите за динамикой DigitalBridge Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DBRG
- DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- DigitalBridge на конференции Goldman Sachs: навигация в цифровой инфраструктуре
- DigitalBridge at Goldman Sachs Conference: Navigating Digital Infrastructure
- Vantage Data Centers secures $1.6 billion to expand in Asia Pacific
- DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- JPMorgan Chase Stock (JPM) Slips on Massive Data Center Funding Report - TipRanks.com
- Truist Securities raises DigitalBridge Group stock price target to $16
- DigitalBridge’s Vantage Data Centers to build $25 billion Texas AI campus
- WOW! Stock Rockets Nearly 48% After-Hours As DigitalBridge, Crestview Strike $1.5 Billion Deal To Take Broadband Provider Private - DigitalBridge Gr (NYSE:DBRG), WideOpenWest (NYSE:WOW)
- DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ave Maria Growth Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVEAX)
- Digitalbridge Group earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- DigitalBridge (DBRG) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- DigitalBridge (DBRG) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- DigitalBridge Q2 2025 slides: Fee revenue grows 8% as AI investments accelerate
- Cramer Still A 'Big Believer In Robinhood,' Won't Back Down - DigitalBridge Gr (NYSE:DBRG)
- DigitalBridge and La Caisse complete acquisition of data center firm Yondr
- TAKANOCK SECURES $500 MILLION COMMI™ENT FROM ARCLIGHT AND DIGITALBRIDGE
- DigitalBridge: Margin Of Safety For AI Infrastructure (NYSE:DBRG)
- Digital Bridge at Morgan Stanley Conference: Strategic Shift in Digital Infrastructure
- DigitalBridge to Participate in Upcoming Investor and Industry Conferences in June 2025
- Foot Locker And Archer Aviation Are Among Top 8 Mid-Cap Gainers Last Week (May 12-May 16): Are The Others In Your Portfolio? - Archer Aviation (NYSE:ACHR), Foot Locker (NYSE:FL)
- DigitalBridge shares soar on potential acquisition interest
Дневной диапазон
11.76 12.07
Годовой диапазон
6.41 17.31
- Предыдущее закрытие
- 12.01
- Open
- 12.06
- Bid
- 11.82
- Ask
- 12.12
- Low
- 11.76
- High
- 12.07
- Объем
- 2.211 K
- Дневное изменение
- -1.58%
- Месячное изменение
- 4.69%
- 6-месячное изменение
- 33.56%
- Годовое изменение
- -17.92%
