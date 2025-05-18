Dövizler / DBRG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DBRG: DigitalBridge Group Inc
12.05 USD 0.11 (0.90%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DBRG fiyatı bugün -0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.89 ve Yüksek fiyatı olarak 12.30 aralığında işlem gördü.
DigitalBridge Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBRG haberleri
- Franklin Resources stock partners with infrastructure managers to boost private wealth offerings
- DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- DigitalBridge Goldman Sachs Konferansında: Dijital Altyapıda Yol Haritası
- DigitalBridge at Goldman Sachs Conference: Navigating Digital Infrastructure
- Vantage Data Centers secures $1.6 billion to expand in Asia Pacific
- DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- JPMorgan Chase Stock (JPM) Slips on Massive Data Center Funding Report - TipRanks.com
- Truist Securities raises DigitalBridge Group stock price target to $16
- DigitalBridge’s Vantage Data Centers to build $25 billion Texas AI campus
- WOW! Stock Rockets Nearly 48% After-Hours As DigitalBridge, Crestview Strike $1.5 Billion Deal To Take Broadband Provider Private - DigitalBridge Gr (NYSE:DBRG), WideOpenWest (NYSE:WOW)
- DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ave Maria Growth Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVEAX)
- Digitalbridge Group earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- DigitalBridge (DBRG) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- DigitalBridge (DBRG) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- DigitalBridge Q2 2025 slides: Fee revenue grows 8% as AI investments accelerate
- Cramer Still A 'Big Believer In Robinhood,' Won't Back Down - DigitalBridge Gr (NYSE:DBRG)
- DigitalBridge and La Caisse complete acquisition of data center firm Yondr
- TAKANOCK SECURES $500 MILLION COMMI™ENT FROM ARCLIGHT AND DIGITALBRIDGE
- DigitalBridge: Margin Of Safety For AI Infrastructure (NYSE:DBRG)
- Digital Bridge at Morgan Stanley Conference: Strategic Shift in Digital Infrastructure
- DigitalBridge to Participate in Upcoming Investor and Industry Conferences in June 2025
- Foot Locker And Archer Aviation Are Among Top 8 Mid-Cap Gainers Last Week (May 12-May 16): Are The Others In Your Portfolio? - Archer Aviation (NYSE:ACHR), Foot Locker (NYSE:FL)
Günlük aralık
11.89 12.30
Yıllık aralık
6.41 17.31
- Önceki kapanış
- 12.16
- Açılış
- 12.30
- Satış
- 12.05
- Alış
- 12.35
- Düşük
- 11.89
- Yüksek
- 12.30
- Hacim
- 2.213 K
- Günlük değişim
- -0.90%
- Aylık değişim
- 6.73%
- 6 aylık değişim
- 36.16%
- Yıllık değişim
- -16.32%
21 Eylül, Pazar