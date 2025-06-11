Währungen / DBRG
DBRG: DigitalBridge Group Inc
12.16 USD 0.38 (3.23%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DBRG hat sich für heute um 3.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.80 bis zu einem Hoch von 12.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die DigitalBridge Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.80 12.32
Jahresspanne
6.41 17.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.78
- Eröffnung
- 11.89
- Bid
- 12.16
- Ask
- 12.46
- Tief
- 11.80
- Hoch
- 12.32
- Volumen
- 4.093 K
- Tagesänderung
- 3.23%
- Monatsänderung
- 7.71%
- 6-Monatsänderung
- 37.40%
- Jahresänderung
- -15.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K