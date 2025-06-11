KurseKategorien
Währungen / DBRG
Zurück zum Aktien

DBRG: DigitalBridge Group Inc

12.16 USD 0.38 (3.23%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DBRG hat sich für heute um 3.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.80 bis zu einem Hoch von 12.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die DigitalBridge Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DBRG News

Tagesspanne
11.80 12.32
Jahresspanne
6.41 17.31
Vorheriger Schlusskurs
11.78
Eröffnung
11.89
Bid
12.16
Ask
12.46
Tief
11.80
Hoch
12.32
Volumen
4.093 K
Tagesänderung
3.23%
Monatsänderung
7.71%
6-Monatsänderung
37.40%
Jahresänderung
-15.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K