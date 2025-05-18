Moedas / DBRG
DBRG: DigitalBridge Group Inc
12.14 USD 0.36 (3.06%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DBRG para hoje mudou para 3.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.80 e o mais alto foi 12.25.
Veja a dinâmica do par de moedas DigitalBridge Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DBRG Notícias
- Franklin Resources stock partners with infrastructure managers to boost private wealth offerings
- DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- DigitalBridge na conferência do Goldman Sachs: navegando pela infraestrutura digital
- DigitalBridge at Goldman Sachs Conference: Navigating Digital Infrastructure
- Vantage Data Centers secures $1.6 billion to expand in Asia Pacific
- DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- JPMorgan Chase Stock (JPM) Slips on Massive Data Center Funding Report - TipRanks.com
- Truist Securities raises DigitalBridge Group stock price target to $16
- DigitalBridge’s Vantage Data Centers to build $25 billion Texas AI campus
- WOW! Stock Rockets Nearly 48% After-Hours As DigitalBridge, Crestview Strike $1.5 Billion Deal To Take Broadband Provider Private - DigitalBridge Gr (NYSE:DBRG), WideOpenWest (NYSE:WOW)
- DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ave Maria Growth Focused Fund Q2 2025 Commentary (AVEAX)
- Digitalbridge Group earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- DigitalBridge (DBRG) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- DigitalBridge (DBRG) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- DigitalBridge Q2 2025 slides: Fee revenue grows 8% as AI investments accelerate
- Cramer Still A 'Big Believer In Robinhood,' Won't Back Down - DigitalBridge Gr (NYSE:DBRG)
- DigitalBridge and La Caisse complete acquisition of data center firm Yondr
- TAKANOCK SECURES $500 MILLION COMMI™ENT FROM ARCLIGHT AND DIGITALBRIDGE
- DigitalBridge: Margin Of Safety For AI Infrastructure (NYSE:DBRG)
- Digital Bridge at Morgan Stanley Conference: Strategic Shift in Digital Infrastructure
- DigitalBridge to Participate in Upcoming Investor and Industry Conferences in June 2025
- Foot Locker And Archer Aviation Are Among Top 8 Mid-Cap Gainers Last Week (May 12-May 16): Are The Others In Your Portfolio? - Archer Aviation (NYSE:ACHR), Foot Locker (NYSE:FL)
Faixa diária
11.80 12.25
Faixa anual
6.41 17.31
- Fechamento anterior
- 11.78
- Open
- 11.89
- Bid
- 12.14
- Ask
- 12.44
- Low
- 11.80
- High
- 12.25
- Volume
- 925
- Mudança diária
- 3.06%
- Mudança mensal
- 7.53%
- Mudança de 6 meses
- 37.18%
- Mudança anual
- -15.69%
