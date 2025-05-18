QuotazioniSezioni
DBRG: DigitalBridge Group Inc

12.05 USD 0.11 (0.90%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DBRG ha avuto una variazione del -0.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.89 e ad un massimo di 12.30.

Segui le dinamiche di DigitalBridge Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.89 12.30
Intervallo Annuale
6.41 17.31
Chiusura Precedente
12.16
Apertura
12.30
Bid
12.05
Ask
12.35
Minimo
11.89
Massimo
12.30
Volume
2.213 K
Variazione giornaliera
-0.90%
Variazione Mensile
6.73%
Variazione Semestrale
36.16%
Variazione Annuale
-16.32%
