Valute / DBRG
DBRG: DigitalBridge Group Inc
12.05 USD 0.11 (0.90%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DBRG ha avuto una variazione del -0.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.89 e ad un massimo di 12.30.
Segui le dinamiche di DigitalBridge Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.89 12.30
Intervallo Annuale
6.41 17.31
- Chiusura Precedente
- 12.16
- Apertura
- 12.30
- Bid
- 12.05
- Ask
- 12.35
- Minimo
- 11.89
- Massimo
- 12.30
- Volume
- 2.213 K
- Variazione giornaliera
- -0.90%
- Variazione Mensile
- 6.73%
- Variazione Semestrale
- 36.16%
- Variazione Annuale
- -16.32%
20 settembre, sabato