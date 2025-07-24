КотировкиРазделы
CUZ: Cousins Properties Incorporated

29.26 USD 0.08 (0.27%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CUZ за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.96, а максимальная — 29.31.

Следите за динамикой Cousins Properties Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
28.96 29.31
Годовой диапазон
24.07 32.54
Предыдущее закрытие
29.18
Open
29.26
Bid
29.26
Ask
29.56
Low
28.96
High
29.31
Объем
2.820 K
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
0.58%
6-месячное изменение
-0.31%
Годовое изменение
-0.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.