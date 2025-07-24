Валюты / CUZ
CUZ: Cousins Properties Incorporated
29.26 USD 0.08 (0.27%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CUZ за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.96, а максимальная — 29.31.
Следите за динамикой Cousins Properties Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
28.96 29.31
Годовой диапазон
24.07 32.54
- Предыдущее закрытие
- 29.18
- Open
- 29.26
- Bid
- 29.26
- Ask
- 29.56
- Low
- 28.96
- High
- 29.31
- Объем
- 2.820 K
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 0.58%
- 6-месячное изменение
- -0.31%
- Годовое изменение
- -0.71%
