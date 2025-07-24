Divisas / CUZ
CUZ: Cousins Properties Incorporated
28.90 USD 0.36 (1.23%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CUZ de hoy ha cambiado un -1.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.75, mientras que el máximo ha alcanzado 29.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cousins Properties Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CUZ News
- Cousins Properties declara dividendo de 0,32 dólares por acción para el tercer trimestre de 2025
- Cousins Properties declares $0.32 per share dividend for Q3 2025
- Cool Enough For Cuts
- Truist Securities lowers Cousins Properties stock price target to $30
- Cousins Properties: Impressive Recent Q2 Results Lead To A Bullish Call On This REIT (CUZ)
- Vornado's Q2 FFO Beat Estimates, Same-Store NOI Rises Y/Y
- SBAC Q2 AFFO Beats Estimates, Revenues Improve Y/Y, '25 View Raised
- Behind The (Revised) Curve
- Cousins Properties Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CUZ)
- Earnings call transcript: Cousins Properties Q2 2025 sees earnings beat, stock dips
- Cousins Properties Q2 FFO Matches Estimates, '25 Guidance Raised
- Cousins Properties Q3 2025 slides: $218M Dallas acquisition to boost portfolio quality
- Cousins Properties (CUZ) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Cousins Properties (CUZ) Q2 FFO Match Estimates
- Cousins Properties earnings beat, revenue fell short of estimates
- Vornado Realty to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- W.P. Carey's FFO Surpasses Estimates in Q2, Revenues Grow Y/Y
- Boston Properties Q2 Revenues & FFO Beat Estimates, '25 Views Raised
- Highwoods Properties (HIW) Tops Q2 FFO Estimates
- Equity Residential Stock to Report Q2 Earnings: What to Expect?
- SBA Communications to Report Q2 Earnings: What to Expect?
- Seeking Monthly Income? This Covered Call Trio May Be All You Need
- W.P. Carey to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Invitation Homes to Report Q2 Earnings: What to Expect From the Stock?
Rango diario
28.75 29.47
Rango anual
24.07 32.54
- Cierres anteriores
- 29.26
- Open
- 29.32
- Bid
- 28.90
- Ask
- 29.20
- Low
- 28.75
- High
- 29.47
- Volumen
- 2.989 K
- Cambio diario
- -1.23%
- Cambio mensual
- -0.65%
- Cambio a 6 meses
- -1.53%
- Cambio anual
- -1.93%
