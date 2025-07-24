QuotazioniSezioni
CUZ: Cousins Properties Incorporated

28.84 USD 0.42 (1.44%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CUZ ha avuto una variazione del -1.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.74 e ad un massimo di 29.30.

Segui le dinamiche di Cousins Properties Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
28.74 29.30
Intervallo Annuale
24.07 32.54
Chiusura Precedente
29.26
Apertura
29.13
Bid
28.84
Ask
29.14
Minimo
28.74
Massimo
29.30
Volume
1.625 K
Variazione giornaliera
-1.44%
Variazione Mensile
-0.86%
Variazione Semestrale
-1.74%
Variazione Annuale
-2.14%
