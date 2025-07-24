Dövizler / CUZ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CUZ: Cousins Properties Incorporated
28.84 USD 0.42 (1.44%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CUZ fiyatı bugün -1.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.74 ve Yüksek fiyatı olarak 29.30 aralığında işlem gördü.
Cousins Properties Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CUZ haberleri
- Cousins Properties declares $0.32 per share dividend for Q3 2025
- Cool Enough For Cuts
- Truist Securities lowers Cousins Properties stock price target to $30
- Cousins Properties: Impressive Recent Q2 Results Lead To A Bullish Call On This REIT (CUZ)
- Vornado's Q2 FFO Beat Estimates, Same-Store NOI Rises Y/Y
- SBAC Q2 AFFO Beats Estimates, Revenues Improve Y/Y, '25 View Raised
- Behind The (Revised) Curve
- Cousins Properties Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CUZ)
- Earnings call transcript: Cousins Properties Q2 2025 sees earnings beat, stock dips
- Cousins Properties Q2 FFO Matches Estimates, '25 Guidance Raised
- Cousins Properties Q3 2025 slides: $218M Dallas acquisition to boost portfolio quality
- Cousins Properties (CUZ) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Cousins Properties (CUZ) Q2 FFO Match Estimates
- Cousins Properties earnings beat, revenue fell short of estimates
- Vornado Realty to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- W.P. Carey's FFO Surpasses Estimates in Q2, Revenues Grow Y/Y
- Boston Properties Q2 Revenues & FFO Beat Estimates, '25 Views Raised
- Highwoods Properties (HIW) Tops Q2 FFO Estimates
- Equity Residential Stock to Report Q2 Earnings: What to Expect?
- SBA Communications to Report Q2 Earnings: What to Expect?
- Seeking Monthly Income? This Covered Call Trio May Be All You Need
- W.P. Carey to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Invitation Homes to Report Q2 Earnings: What to Expect From the Stock?
- Extra Space Storage to Report Q2 Earnings: What to Expect From It?
Günlük aralık
28.74 29.30
Yıllık aralık
24.07 32.54
- Önceki kapanış
- 29.26
- Açılış
- 29.13
- Satış
- 28.84
- Alış
- 29.14
- Düşük
- 28.74
- Yüksek
- 29.30
- Hacim
- 1.625 K
- Günlük değişim
- -1.44%
- Aylık değişim
- -0.86%
- 6 aylık değişim
- -1.74%
- Yıllık değişim
- -2.14%
21 Eylül, Pazar