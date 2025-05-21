Валюты / CMT
CMT: Core Molding Technologies Inc
21.04 USD 0.74 (3.40%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMT за сегодня изменился на -3.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.04, а максимальная — 22.00.
Следите за динамикой Core Molding Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CMT
- Core Molding Technologies (CMT) Surges 8.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.41%
- Core Molding at Midwest Ideas: Strategic Turnaround and Growth
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.50%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.13%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.56%
- Core Molding Technologies (CMT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Core Molding earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.12%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.33%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.97%
- Proto Labs (PRLB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Core Molding at East Coast IDEAS Conference: Strategic Growth Unveiled
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.44%
- Core Molding Technologies CEO sells shares worth $325,197
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.68%
- Core Molding Technologies to Present and Host 1x1 Meetings at the 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference on June 11, 2025
- Core Molding Technologies Publishes Its 3rd Annual Sustainability Report
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.18%
Дневной диапазон
21.04 22.00
Годовой диапазон
12.27 22.00
- Предыдущее закрытие
- 21.78
- Open
- 22.00
- Bid
- 21.04
- Ask
- 21.34
- Low
- 21.04
- High
- 22.00
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- -3.40%
- Месячное изменение
- 10.16%
- 6-месячное изменение
- 38.42%
- Годовое изменение
- 21.06%
