通貨 / CMT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CMT: Core Molding Technologies Inc
21.92 USD 0.96 (4.58%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMTの今日の為替レートは、4.58%変化しました。日中、通貨は1あたり20.97の安値と21.99の高値で取引されました。
Core Molding Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMT News
- Core Molding Technologies (CMT) Surges 8.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.41%
- Core Molding at Midwest Ideas: Strategic Turnaround and Growth
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.50%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.13%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.56%
- Core Molding Technologies (CMT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Core Molding earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.12%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.33%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.97%
- Proto Labs (PRLB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Core Molding at East Coast IDEAS Conference: Strategic Growth Unveiled
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.44%
- Core Molding Technologies CEO sells shares worth $325,197
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.68%
- Core Molding Technologies to Present and Host 1x1 Meetings at the 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference on June 11, 2025
- Core Molding Technologies Publishes Its 3rd Annual Sustainability Report
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.18%
1日のレンジ
20.97 21.99
1年のレンジ
12.27 22.00
- 以前の終値
- 20.96
- 始値
- 21.44
- 買値
- 21.92
- 買値
- 22.22
- 安値
- 20.97
- 高値
- 21.99
- 出来高
- 99
- 1日の変化
- 4.58%
- 1ヶ月の変化
- 14.76%
- 6ヶ月の変化
- 44.21%
- 1年の変化
- 26.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K