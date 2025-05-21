クォートセクション
通貨 / CMT
CMT: Core Molding Technologies Inc

21.92 USD 0.96 (4.58%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CMTの今日の為替レートは、4.58%変化しました。日中、通貨は1あたり20.97の安値と21.99の高値で取引されました。

Core Molding Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
20.97 21.99
1年のレンジ
12.27 22.00
以前の終値
20.96
始値
21.44
買値
21.92
買値
22.22
安値
20.97
高値
21.99
出来高
99
1日の変化
4.58%
1ヶ月の変化
14.76%
6ヶ月の変化
44.21%
1年の変化
26.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K