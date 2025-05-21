QuotazioniSezioni
CMT
CMT: Core Molding Technologies Inc

21.56 USD 0.36 (1.64%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMT ha avuto una variazione del -1.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.25 e ad un massimo di 22.00.

Segui le dinamiche di Core Molding Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.25 22.00
Intervallo Annuale
12.27 22.00
Chiusura Precedente
21.92
Apertura
21.25
Bid
21.56
Ask
21.86
Minimo
21.25
Massimo
22.00
Volume
76
Variazione giornaliera
-1.64%
Variazione Mensile
12.88%
Variazione Semestrale
41.84%
Variazione Annuale
24.05%
21 settembre, domenica