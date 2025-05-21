Valute / CMT
CMT: Core Molding Technologies Inc
21.56 USD 0.36 (1.64%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CMT ha avuto una variazione del -1.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.25 e ad un massimo di 22.00.
Segui le dinamiche di Core Molding Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CMT News
- Core Molding Technologies (CMT) Surges 8.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Core Molding at Midwest Ideas: Strategic Turnaround and Growth
- Core Molding Technologies (CMT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Core Molding earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Proto Labs (PRLB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Core Molding at East Coast IDEAS Conference: Strategic Growth Unveiled
- Core Molding Technologies CEO sells shares worth $325,197
- Core Molding Technologies to Present and Host 1x1 Meetings at the 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference on June 11, 2025
- Core Molding Technologies Publishes Its 3rd Annual Sustainability Report
Intervallo Giornaliero
21.25 22.00
Intervallo Annuale
12.27 22.00
- Chiusura Precedente
- 21.92
- Apertura
- 21.25
- Bid
- 21.56
- Ask
- 21.86
- Minimo
- 21.25
- Massimo
- 22.00
- Volume
- 76
- Variazione giornaliera
- -1.64%
- Variazione Mensile
- 12.88%
- Variazione Semestrale
- 41.84%
- Variazione Annuale
- 24.05%
21 settembre, domenica