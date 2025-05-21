Divisas / CMT
CMT: Core Molding Technologies Inc
20.96 USD 0.08 (0.38%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CMT de hoy ha cambiado un -0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.96, mientras que el máximo ha alcanzado 21.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Core Molding Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
20.96 21.74
Rango anual
12.27 22.00
- Cierres anteriores
- 21.04
- Open
- 21.42
- Bid
- 20.96
- Ask
- 21.26
- Low
- 20.96
- High
- 21.74
- Volumen
- 45
- Cambio diario
- -0.38%
- Cambio mensual
- 9.74%
- Cambio a 6 meses
- 37.89%
- Cambio anual
- 20.60%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B