Moedas / CMT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CMT: Core Molding Technologies Inc
21.97 USD 1.01 (4.82%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CMT para hoje mudou para 4.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.97 e o mais alto foi 21.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Core Molding Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMT Notícias
- Core Molding Technologies (CMT) Surges 8.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.41%
- Core Molding at Midwest Ideas: Strategic Turnaround and Growth
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.50%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.13%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.56%
- Core Molding Technologies (CMT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Core Molding earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.12%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.33%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.97%
- Proto Labs (PRLB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Core Molding at East Coast IDEAS Conference: Strategic Growth Unveiled
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.44%
- Core Molding Technologies CEO sells shares worth $325,197
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.68%
- Core Molding Technologies to Present and Host 1x1 Meetings at the 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference on June 11, 2025
- Core Molding Technologies Publishes Its 3rd Annual Sustainability Report
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.18%
Faixa diária
20.97 21.97
Faixa anual
12.27 22.00
- Fechamento anterior
- 20.96
- Open
- 21.44
- Bid
- 21.97
- Ask
- 22.27
- Low
- 20.97
- High
- 21.97
- Volume
- 77
- Mudança diária
- 4.82%
- Mudança mensal
- 15.03%
- Mudança de 6 meses
- 44.54%
- Mudança anual
- 26.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh