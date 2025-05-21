货币 / CMT
CMT: Core Molding Technologies Inc
21.42 USD 0.38 (1.81%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CMT汇率已更改1.81%。当日，交易品种以低点21.25和高点21.74进行交易。
关注Core Molding Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMT新闻
- Core Molding Technologies (CMT) Surges 8.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.41%
- Core Molding at Midwest Ideas: Strategic Turnaround and Growth
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.50%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.13%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.56%
- Core Molding Technologies (CMT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Core Molding earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.12%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.33%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.97%
- Proto Labs (PRLB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Core Molding at East Coast IDEAS Conference: Strategic Growth Unveiled
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.44%
- Core Molding Technologies CEO sells shares worth $325,197
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.68%
- Core Molding Technologies to Present and Host 1x1 Meetings at the 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference on June 11, 2025
- Core Molding Technologies Publishes Its 3rd Annual Sustainability Report
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.18%
日范围
21.25 21.74
年范围
12.27 22.00
- 前一天收盘价
- 21.04
- 开盘价
- 21.42
- 卖价
- 21.42
- 买价
- 21.72
- 最低价
- 21.25
- 最高价
- 21.74
- 交易量
- 37
- 日变化
- 1.81%
- 月变化
- 12.15%
- 6个月变化
- 40.92%
- 年变化
- 23.25%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值