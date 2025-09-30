- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CMDT: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active
Курс CMDT за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.32, а максимальная — 27.34.
Следите за динамикой PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CMDT сегодня?
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active (CMDT) сегодня оценивается на уровне 27.34. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 27.35, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMDT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active ?
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active в настоящее время оценивается в 27.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.83% и USD. Отслеживайте движения CMDT на графике в реальном времени.
Как купить акции CMDT?
Вы можете купить акции PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active (CMDT) по текущей цене 27.34. Ордера обычно размещаются около 27.34 или 27.64, тогда как 4 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMDT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CMDT?
Инвестирование в PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active предполагает учет годового диапазона 24.12 - 28.24 и текущей цены 27.34. Многие сравнивают 2.09% и 2.67% перед размещением ордеров на 27.34 или 27.64. Изучайте ежедневные изменения цены CMDT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund?
Самая высокая цена PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) за последний год составила 28.24. Акции заметно колебались в пределах 24.12 - 28.24, сравнение с 27.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund?
Самая низкая цена PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) за год составила 24.12. Сравнение с текущими 27.34 и 24.12 - 28.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMDT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CMDT?
В прошлом PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.35 и 4.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.35
- Open
- 27.33
- Bid
- 27.34
- Ask
- 27.64
- Low
- 27.32
- High
- 27.34
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 2.09%
- 6-месячное изменение
- 2.67%
- Годовое изменение
- 4.83%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8