CMDT: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active
Der Wechselkurs von CMDT hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.29 bis zu einem Hoch von 27.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CMDT heute?
Die Aktie von PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active (CMDT) notiert heute bei 27.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.35 und das Handelsvolumen erreichte 28. Das Live-Chart von CMDT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CMDT Dividenden?
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active wird derzeit mit 27.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CMDT zu verfolgen.
Wie kaufe ich CMDT-Aktien?
Sie können Aktien von PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active (CMDT) zum aktuellen Kurs von 27.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.39 oder 27.69 platziert, während 28 und 0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CMDT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CMDT-Aktien?
Bei einer Investition in PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active müssen die jährliche Spanne 24.12 - 28.24 und der aktuelle Kurs 27.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.28% und 2.85%, bevor sie Orders zu 27.39 oder 27.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CMDT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund?
Der höchste Kurs von PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) im vergangenen Jahr lag bei 28.24. Innerhalb von 24.12 - 28.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund?
Der niedrigste Kurs von PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) im Laufe des Jahres betrug 24.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.39 und der Spanne 24.12 - 28.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CMDT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CMDT statt?
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.35 und 5.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.35
- Eröffnung
- 27.33
- Bid
- 27.39
- Ask
- 27.69
- Tief
- 27.29
- Hoch
- 27.41
- Volumen
- 28
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 2.28%
- 6-Monatsänderung
- 2.85%
- Jahresänderung
- 5.02%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8