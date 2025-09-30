- Visão do mercado
CMDT: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active
A taxa do CMDT para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.29 e o mais alto foi 27.41.
Veja a dinâmica do par de moedas PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CMDT hoje?
Hoje PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active (CMDT) está avaliado em 27.39. O instrumento é negociado dentro de 0.15%, o fechamento de ontem foi 27.35, e o volume de negociação atingiu 28. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CMDT em tempo real.
As ações de PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active pagam dividendos?
Atualmente PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active está avaliado em 27.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.02% e USD. Monitore os movimentos de CMDT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CMDT?
Você pode comprar ações de PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active (CMDT) pelo preço atual 27.39. Ordens geralmente são executadas perto de 27.39 ou 27.69, enquanto 28 e 0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CMDT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CMDT?
Investir em PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active envolve considerar a faixa anual 24.12 - 28.24 e o preço atual 27.39. Muitos comparam 2.28% e 2.85% antes de enviar ordens em 27.39 ou 27.69. Estude as mudanças diárias de preço de CMDT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund?
O maior preço de PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) no último ano foi 28.24. As ações oscilaram bastante dentro de 24.12 - 28.24, e a comparação com 27.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund?
O menor preço de PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) no ano foi 24.12. A comparação com o preço atual 27.39 e 24.12 - 28.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CMDT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CMDT?
No passado PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.35 e 5.02% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.35
- Open
- 27.33
- Bid
- 27.39
- Ask
- 27.69
- Low
- 27.29
- High
- 27.41
- Volume
- 28
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- 2.28%
- Mudança de 6 meses
- 2.85%
- Mudança anual
- 5.02%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8