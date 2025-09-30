- Panoramica
CMDT: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active
Il tasso di cambio CMDT ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.32 e ad un massimo di 27.34.
Segui le dinamiche di PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CMDT oggi?
Oggi le azioni PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active sono prezzate a 27.34. Viene scambiato all'interno di -0.04%, la chiusura di ieri è stata 27.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CMDT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active pagano dividendi?
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active è attualmente valutato a 27.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CMDT.
Come acquistare azioni CMDT?
Puoi acquistare azioni PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active al prezzo attuale di 27.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.34 o 27.64, mentre 4 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CMDT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CMDT?
Investire in PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active implica considerare l'intervallo annuale 24.12 - 28.24 e il prezzo attuale 27.34. Molti confrontano 2.09% e 2.67% prima di effettuare ordini su 27.34 o 27.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CMDT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund?
Il prezzo massimo di PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund nell'ultimo anno è stato 28.24. All'interno di 24.12 - 28.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund?
Il prezzo più basso di PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) nel corso dell'anno è stato 24.12. Confrontandolo con gli attuali 27.34 e 24.12 - 28.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CMDT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CMDT?
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.35 e 4.83%.
- Chiusura Precedente
- 27.35
- Apertura
- 27.33
- Bid
- 27.34
- Ask
- 27.64
- Minimo
- 27.32
- Massimo
- 27.34
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 2.09%
- Variazione Semestrale
- 2.67%
- Variazione Annuale
- 4.83%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8