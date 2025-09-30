- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CMDT: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active
Le taux de change de CMDT a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.32 et à un maximum de 27.34.
Suivez la dynamique PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CMDT aujourd'hui ?
L'action PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active est cotée à 27.34 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.04%, a clôturé hier à 27.35 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de CMDT présente ces mises à jour.
L'action PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active verse-t-elle des dividendes ?
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active est actuellement valorisé à 27.34. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CMDT.
Comment acheter des actions CMDT ?
Vous pouvez acheter des actions PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active au cours actuel de 27.34. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.34 ou de 27.64, le 4 et le 0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CMDT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CMDT ?
Investir dans PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.12 - 28.24 et le prix actuel 27.34. Beaucoup comparent 2.09% et 2.67% avant de passer des ordres à 27.34 ou 27.64. Consultez le graphique du cours de CMDT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund ?
Le cours le plus élevé de PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund l'année dernière était 28.24. Au cours de 24.12 - 28.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.35 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund ?
Le cours le plus bas de PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) sur l'année a été 24.12. Sa comparaison avec 27.34 et 24.12 - 28.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CMDT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CMDT a-t-elle été divisée ?
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.35 et 4.83% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.35
- Ouverture
- 27.33
- Bid
- 27.34
- Ask
- 27.64
- Plus Bas
- 27.32
- Plus Haut
- 27.34
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -0.04%
- Changement Mensuel
- 2.09%
- Changement à 6 Mois
- 2.67%
- Changement Annuel
- 4.83%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8