CMDT: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active
El tipo de cambio de CMDT de hoy ha cambiado un 0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.29, mientras que el máximo ha alcanzado 27.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CMDT hoy?
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active (CMDT) se evalúa hoy en 27.41. El instrumento se negocia dentro de 0.22%; el cierre de ayer ha sido 27.35 y el volumen comercial ha alcanzado 16. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CMDT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active ?
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active se evalúa actualmente en 27.41. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.10% y USD. Monitoree los movimientos de CMDT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CMDT?
Puede comprar acciones de PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active (CMDT) al precio actual de 27.41. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.41 o 27.71, mientras que 16 y 0.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CMDT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CMDT?
Invertir en PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active implica tener en cuenta el rango anual 24.12 - 28.24 y el precio actual 27.41. Muchos comparan 2.35% y 2.93% antes de colocar órdenes en 27.41 o 27.71. Estudie los cambios diarios de precios de CMDT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund?
El precio más alto de PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) en el último año ha sido 28.24. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.12 - 28.24, una comparación con 27.35 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund?
El precio más bajo de PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) para el año ha sido 24.12. La comparación con los actuales 27.41 y 24.12 - 28.24 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CMDT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CMDT?
En el pasado, PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.35 y 5.10% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.35
- Open
- 27.34
- Bid
- 27.41
- Ask
- 27.71
- Low
- 27.29
- High
- 27.41
- Volumen
- 16
- Cambio diario
- 0.22%
- Cambio mensual
- 2.35%
- Cambio a 6 meses
- 2.93%
- Cambio anual
- 5.10%
