CMDT: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active

27.41 USD 0.06 (0.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CMDTの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり27.29の安値と27.41の高値で取引されました。

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
27.29 27.41
1年のレンジ
24.12 28.24
以前の終値
27.35
始値
27.34
買値
27.41
買値
27.71
安値
27.29
高値
27.41
出来高
16
1日の変化
0.22%
1ヶ月の変化
2.35%
6ヶ月の変化
2.93%
1年の変化
5.10%
