CMDT: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active
CMDTの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり27.29の安値と27.41の高値で取引されました。
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CMDT株の現在の価格は？
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active の株価は本日27.41です。0.22%内で取引され、前日の終値は27.35、取引量は16に達しました。CMDTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active の株は配当を出しますか？
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active の現在の価格は27.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.10%やUSDにも注目します。CMDTの動きはライブチャートで確認できます。
CMDT株を買う方法は？
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active の株は現在27.41で購入可能です。注文は通常27.41または27.71付近で行われ、16や0.26%が市場の動きを示します。CMDTの最新情報はライブチャートで確認できます。
CMDT株に投資する方法は？
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active への投資では、年間の値幅24.12 - 28.24と現在の27.41を考慮します。注文は多くの場合27.41や27.71で行われる前に、2.35%や2.93%と比較されます。CMDTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fundの株の最高値は？
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fundの過去1年の最高値は28.24でした。24.12 - 28.24内で株価は大きく変動し、27.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fundの株の最低値は？
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund(CMDT)の年間最安値は24.12でした。現在の27.41や24.12 - 28.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CMDTの動きはライブチャートで確認できます。
CMDTの株式分割はいつ行われましたか？
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.35、5.10%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.35
- 始値
- 27.34
- 買値
- 27.41
- 買値
- 27.71
- 安値
- 27.29
- 高値
- 27.41
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- 0.22%
- 1ヶ月の変化
- 2.35%
- 6ヶ月の変化
- 2.93%
- 1年の変化
- 5.10%
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8