CMDT: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active
今日CMDT汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点27.29和高点27.41进行交易。
关注PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CMDT股票今天的价格是多少？
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 股票今天的定价为27.41。它在0.22%范围内交易，昨天的收盘价为27.35，交易量达到16。CMDT的实时价格图表显示了这些更新。
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 股票是否支付股息？
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 目前的价值为27.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.10%和USD。实时查看图表以跟踪CMDT走势。
如何购买CMDT股票？
您可以以27.41的当前价格购买PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 股票。订单通常设置在27.41或27.71附近，而16和0.26%显示市场活动。立即关注CMDT的实时图表更新。
如何投资CMDT股票？
投资PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 需要考虑年度范围24.12 - 28.24和当前价格27.41。许多人在以27.41或27.71下订单之前，会比较2.35%和。实时查看CMDT价格图表，了解每日变化。
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund的最高价格是28.24。在24.12 - 28.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 的绩效。
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund股票的最低价格是多少？
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund（CMDT）的最低价格为24.12。将其与当前的27.41和24.12 - 28.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CMDT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CMDT股票是什么时候拆分的？
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.35和5.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.35
- 开盘价
- 27.34
- 卖价
- 27.41
- 买价
- 27.71
- 最低价
- 27.29
- 最高价
- 27.41
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 2.35%
- 6个月变化
- 2.93%
- 年变化
- 5.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8