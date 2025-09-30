报价部分
CMDT: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active

27.41 USD 0.06 (0.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CMDT汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点27.29和高点27.41进行交易。

关注PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CMDT股票今天的价格是多少？

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 股票今天的定价为27.41。它在0.22%范围内交易，昨天的收盘价为27.35，交易量达到16。CMDT的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 股票是否支付股息？

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 目前的价值为27.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.10%和USD。实时查看图表以跟踪CMDT走势。

如何购买CMDT股票？

您可以以27.41的当前价格购买PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 股票。订单通常设置在27.41或27.71附近，而16和0.26%显示市场活动。立即关注CMDT的实时图表更新。

如何投资CMDT股票？

投资PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 需要考虑年度范围24.12 - 28.24和当前价格27.41。许多人在以27.41或27.71下订单之前，会比较2.35%和。实时查看CMDT价格图表，了解每日变化。

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund的最高价格是28.24。在24.12 - 28.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 的绩效。

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund股票的最低价格是多少？

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund（CMDT）的最低价格为24.12。将其与当前的27.41和24.12 - 28.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CMDT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CMDT股票是什么时候拆分的？

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.35和5.10%中可见。

日范围
27.29 27.41
年范围
24.12 28.24
前一天收盘价
27.35
开盘价
27.34
卖价
27.41
买价
27.71
最低价
27.29
最高价
27.41
交易量
16
日变化
0.22%
月变化
2.35%
6个月变化
2.93%
年变化
5.10%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8