CHPS: Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
Курс CHPS за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.72, а максимальная — 39.72.
Следите за динамикой Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CHPS сегодня?
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) сегодня оценивается на уровне 39.72. Инструмент торгуется в пределах 0.68%, вчерашнее закрытие составило 39.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHPS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF в настоящее время оценивается в 39.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.13% и USD. Отслеживайте движения CHPS на графике в реальном времени.
Как купить акции CHPS?
Вы можете купить акции Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) по текущей цене 39.72. Ордера обычно размещаются около 39.72 или 40.02, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHPS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CHPS?
Инвестирование в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF предполагает учет годового диапазона 22.35 - 40.11 и текущей цены 39.72. Многие сравнивают 17.62% и 45.65% перед размещением ордеров на 39.72 или 40.02. Изучайте ежедневные изменения цены CHPS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Самая высокая цена Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) за последний год составила 40.11. Акции заметно колебались в пределах 22.35 - 40.11, сравнение с 39.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Самая низкая цена Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) за год составила 22.35. Сравнение с текущими 39.72 и 22.35 - 40.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHPS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CHPS?
В прошлом Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.45 и 24.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.45
- Open
- 39.72
- Bid
- 39.72
- Ask
- 40.02
- Low
- 39.72
- High
- 39.72
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.68%
- Месячное изменение
- 17.62%
- 6-месячное изменение
- 45.65%
- Годовое изменение
- 24.13%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8