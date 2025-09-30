КотировкиРазделы
CHPS: Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

39.72 USD 0.27 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHPS за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.72, а максимальная — 39.72.

Следите за динамикой Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHPS сегодня?

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) сегодня оценивается на уровне 39.72. Инструмент торгуется в пределах 0.68%, вчерашнее закрытие составило 39.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHPS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF в настоящее время оценивается в 39.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.13% и USD. Отслеживайте движения CHPS на графике в реальном времени.

Как купить акции CHPS?

Вы можете купить акции Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) по текущей цене 39.72. Ордера обычно размещаются около 39.72 или 40.02, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHPS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHPS?

Инвестирование в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF предполагает учет годового диапазона 22.35 - 40.11 и текущей цены 39.72. Многие сравнивают 17.62% и 45.65% перед размещением ордеров на 39.72 или 40.02. Изучайте ежедневные изменения цены CHPS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?

Самая высокая цена Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) за последний год составила 40.11. Акции заметно колебались в пределах 22.35 - 40.11, сравнение с 39.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?

Самая низкая цена Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) за год составила 22.35. Сравнение с текущими 39.72 и 22.35 - 40.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHPS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHPS?

В прошлом Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.45 и 24.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.72 39.72
Годовой диапазон
22.35 40.11
Предыдущее закрытие
39.45
Open
39.72
Bid
39.72
Ask
40.02
Low
39.72
High
39.72
Объем
1
Дневное изменение
0.68%
Месячное изменение
17.62%
6-месячное изменение
45.65%
Годовое изменение
24.13%
