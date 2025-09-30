- Genel bakış
CHPS: Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
CHPS fiyatı bugün 0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.78 ve Yüksek fiyatı olarak 39.92 aralığında işlem gördü.
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
What is CHPS stock price today?
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF stock is priced at 39.92 today. It trades within 0.50%, yesterday's close was 39.72, and trading volume reached 3. The live price chart of CHPS shows these updates.
Does Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF stock pay dividends?
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF is currently valued at 39.92. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 24.75% and USD. View the chart live to track CHPS movements.
How to buy CHPS stock?
You can buy Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF shares at the current price of 39.92. Orders are usually placed near 39.92 or 40.22, while 3 and 0.35% show market activity. Follow CHPS updates on the live chart today.
How to invest into CHPS stock?
Investing in Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF involves considering the yearly range 22.35 - 40.11 and current price 39.92. Many compare 18.21% and 46.39% before placing orders at 39.92 or 40.22. Explore the CHPS price chart live with daily changes.
What are Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF stock highest prices?
The highest price of Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF in the past year was 40.11. Within 22.35 - 40.11, the stock fluctuated notably, and comparing with 39.72 helps spot resistance levels. Track Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF performance using the live chart.
What are Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF stock lowest prices?
The lowest price of Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) over the year was 22.35. Comparing it with the current 39.92 and 22.35 - 40.11 shows potential long-term entry points. Watch CHPS moves on the chart live for more details.
When did CHPS stock split?
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 39.72, and 24.75% after corporate actions.
- Önceki kapanış
- 39.72
- Açılış
- 39.78
- Satış
- 39.92
- Alış
- 40.22
- Düşük
- 39.78
- Yüksek
- 39.92
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- 0.50%
- Aylık değişim
- 18.21%
- 6 aylık değişim
- 46.39%
- Yıllık değişim
- 24.75%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 1.8%
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 2.1%
- Açıklanan
- -0.3%
- Beklenti
- -0.4%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 45.8
- Önceki
- 41.5
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.326 M
- Önceki
- 7.181 M
- Açıklanan
- 94.2
- Beklenti
- 100.7
- Önceki
- 97.8