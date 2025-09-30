CHPS: Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
今日CHPS汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点39.78和高点39.78进行交易。
关注Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CHPS股票今天的价格是多少？
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF股票今天的定价为39.78。它在0.15%范围内交易，昨天的收盘价为39.72，交易量达到1。CHPS的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF股票是否支付股息？
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF目前的价值为39.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.31%和USD。实时查看图表以跟踪CHPS走势。
如何购买CHPS股票？
您可以以39.78的当前价格购买Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF股票。订单通常设置在39.78或40.08附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CHPS的实时图表更新。
如何投资CHPS股票？
投资Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF需要考虑年度范围22.35 - 40.11和当前价格39.78。许多人在以39.78或40.08下订单之前，会比较17.80%和。实时查看CHPS价格图表，了解每日变化。
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF的最高价格是40.11。在22.35 - 40.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF的绩效。
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF（CHPS）的最低价格为22.35。将其与当前的39.78和22.35 - 40.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CHPS股票是什么时候拆分的？
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.72和24.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.72
- 开盘价
- 39.78
- 卖价
- 39.78
- 买价
- 40.08
- 最低价
- 39.78
- 最高价
- 39.78
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- 17.80%
- 6个月变化
- 45.87%
- 年变化
- 24.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8