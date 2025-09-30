报价部分
货币 / CHPS
回到股票

CHPS: Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

39.78 USD 0.06 (0.15%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CHPS汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点39.78和高点39.78进行交易。

关注Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CHPS股票今天的价格是多少？

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF股票今天的定价为39.78。它在0.15%范围内交易，昨天的收盘价为39.72，交易量达到1。CHPS的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF股票是否支付股息？

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF目前的价值为39.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.31%和USD。实时查看图表以跟踪CHPS走势。

如何购买CHPS股票？

您可以以39.78的当前价格购买Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF股票。订单通常设置在39.78或40.08附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CHPS的实时图表更新。

如何投资CHPS股票？

投资Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF需要考虑年度范围22.35 - 40.11和当前价格39.78。许多人在以39.78或40.08下订单之前，会比较17.80%和。实时查看CHPS价格图表，了解每日变化。

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF的最高价格是40.11。在22.35 - 40.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF的绩效。

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF（CHPS）的最低价格为22.35。将其与当前的39.78和22.35 - 40.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHPS股票是什么时候拆分的？

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.72和24.31%中可见。

日范围
39.78 39.78
年范围
22.35 40.11
前一天收盘价
39.72
开盘价
39.78
卖价
39.78
买价
40.08
最低价
39.78
最高价
39.78
交易量
1
日变化
0.15%
月变化
17.80%
6个月变化
45.87%
年变化
24.31%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8