- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CHPS: Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
Der Wechselkurs von CHPS hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.78 bis zu einem Hoch von 39.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CHPS heute?
Die Aktie von Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) notiert heute bei 39.78. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 39.72 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von CHPS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CHPS Dividenden?
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF wird derzeit mit 39.78 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CHPS zu verfolgen.
Wie kaufe ich CHPS-Aktien?
Sie können Aktien von Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) zum aktuellen Kurs von 39.78 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 39.78 oder 40.08 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CHPS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CHPS-Aktien?
Bei einer Investition in Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF müssen die jährliche Spanne 22.35 - 40.11 und der aktuelle Kurs 39.78 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 17.80% und 45.87%, bevor sie Orders zu 39.78 oder 40.08 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CHPS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Der höchste Kurs von Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) im vergangenen Jahr lag bei 40.11. Innerhalb von 22.35 - 40.11 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 39.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) im Laufe des Jahres betrug 22.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 39.78 und der Spanne 22.35 - 40.11 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CHPS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CHPS statt?
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 39.72 und 24.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.72
- Eröffnung
- 39.78
- Bid
- 39.78
- Ask
- 40.08
- Tief
- 39.78
- Hoch
- 39.78
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 17.80%
- 6-Monatsänderung
- 45.87%
- Jahresänderung
- 24.31%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8