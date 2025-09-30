- Aperçu
CHPS: Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
Le taux de change de CHPS a changé de 0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.72 et à un maximum de 39.72.
Suivez la dynamique Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CHPS aujourd'hui ?
L'action Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF est cotée à 39.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.68%, a clôturé hier à 39.45 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de CHPS présente ces mises à jour.
L'action Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF est actuellement valorisé à 39.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 24.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CHPS.
Comment acheter des actions CHPS ?
Vous pouvez acheter des actions Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF au cours actuel de 39.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 39.72 ou de 40.02, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CHPS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CHPS ?
Investir dans Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.35 - 40.11 et le prix actuel 39.72. Beaucoup comparent 17.62% et 45.65% avant de passer des ordres à 39.72 ou 40.02. Consultez le graphique du cours de CHPS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF l'année dernière était 40.11. Au cours de 22.35 - 40.11, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 39.45 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) sur l'année a été 22.35. Sa comparaison avec 39.72 et 22.35 - 40.11 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CHPS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CHPS a-t-elle été divisée ?
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 39.45 et 24.13% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 39.45
- Ouverture
- 39.72
- Bid
- 39.72
- Ask
- 40.02
- Plus Bas
- 39.72
- Plus Haut
- 39.72
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.68%
- Changement Mensuel
- 17.62%
- Changement à 6 Mois
- 45.65%
- Changement Annuel
- 24.13%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8