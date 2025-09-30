- Panorámica
CHPS: Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
El tipo de cambio de CHPS de hoy ha cambiado un 0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.78, mientras que el máximo ha alcanzado 39.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CHPS hoy?
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) se evalúa hoy en 39.78. El instrumento se negocia dentro de 0.15%; el cierre de ayer ha sido 39.72 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CHPS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF se evalúa actualmente en 39.78. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 24.31% y USD. Monitoree los movimientos de CHPS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CHPS?
Puede comprar acciones de Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) al precio actual de 39.78. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 39.78 o 40.08, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CHPS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CHPS?
Invertir en Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 22.35 - 40.11 y el precio actual 39.78. Muchos comparan 17.80% y 45.87% antes de colocar órdenes en 39.78 o 40.08. Estudie los cambios diarios de precios de CHPS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
El precio más alto de Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) en el último año ha sido 40.11. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.35 - 40.11, una comparación con 39.72 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
El precio más bajo de Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) para el año ha sido 22.35. La comparación con los actuales 39.78 y 22.35 - 40.11 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CHPS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CHPS?
En el pasado, Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 39.72 y 24.31% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 39.72
- Open
- 39.78
- Bid
- 39.78
- Ask
- 40.08
- Low
- 39.78
- High
- 39.78
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.15%
- Cambio mensual
- 17.80%
- Cambio a 6 meses
- 45.87%
- Cambio anual
- 24.31%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8