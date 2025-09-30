- Panoramica
CHPS: Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
Il tasso di cambio CHPS ha avuto una variazione del 0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.72 e ad un massimo di 39.72.
Segui le dinamiche di Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CHPS oggi?
Oggi le azioni Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF sono prezzate a 39.72. Viene scambiato all'interno di 0.68%, la chiusura di ieri è stata 39.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CHPS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF pagano dividendi?
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF è attualmente valutato a 39.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 24.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CHPS.
Come acquistare azioni CHPS?
Puoi acquistare azioni Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF al prezzo attuale di 39.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 39.72 o 40.02, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CHPS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CHPS?
Investire in Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.35 - 40.11 e il prezzo attuale 39.72. Molti confrontano 17.62% e 45.65% prima di effettuare ordini su 39.72 o 40.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CHPS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Il prezzo massimo di Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF nell'ultimo anno è stato 40.11. All'interno di 22.35 - 40.11, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
Il prezzo più basso di Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) nel corso dell'anno è stato 22.35. Confrontandolo con gli attuali 39.72 e 22.35 - 40.11 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CHPS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CHPS?
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.45 e 24.13%.
- Chiusura Precedente
- 39.45
- Apertura
- 39.72
- Bid
- 39.72
- Ask
- 40.02
- Minimo
- 39.72
- Massimo
- 39.72
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.68%
- Variazione Mensile
- 17.62%
- Variazione Semestrale
- 45.65%
- Variazione Annuale
- 24.13%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8