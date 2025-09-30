- Visão do mercado
CHPS: Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
A taxa do CHPS para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.78 e o mais alto foi 39.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CHPS hoje?
Hoje Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) está avaliado em 39.78. O instrumento é negociado dentro de 0.15%, o fechamento de ontem foi 39.72, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CHPS em tempo real.
As ações de Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF está avaliado em 39.78. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.31% e USD. Monitore os movimentos de CHPS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CHPS?
Você pode comprar ações de Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) pelo preço atual 39.78. Ordens geralmente são executadas perto de 39.78 ou 40.08, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CHPS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CHPS?
Investir em Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF envolve considerar a faixa anual 22.35 - 40.11 e o preço atual 39.78. Muitos comparam 17.80% e 45.87% antes de enviar ordens em 39.78 ou 40.08. Estude as mudanças diárias de preço de CHPS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
O maior preço de Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) no último ano foi 40.11. As ações oscilaram bastante dentro de 22.35 - 40.11, e a comparação com 39.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF?
O menor preço de Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) no ano foi 22.35. A comparação com o preço atual 39.78 e 22.35 - 40.11 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CHPS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CHPS?
No passado Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.72 e 24.31% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 39.72
- Open
- 39.78
- Bid
- 39.78
- Ask
- 40.08
- Low
- 39.78
- High
- 39.78
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- 17.80%
- Mudança de 6 meses
- 45.87%
- Mudança anual
- 24.31%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8