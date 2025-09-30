- 概要
CHPS: Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
CHPSの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり39.78の安値と39.78の高値で取引されました。
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CHPS株の現在の価格は？
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETFの株価は本日39.78です。0.15%内で取引され、前日の終値は39.72、取引量は1に達しました。CHPSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETFの株は配当を出しますか？
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETFの現在の価格は39.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.31%やUSDにも注目します。CHPSの動きはライブチャートで確認できます。
CHPS株を買う方法は？
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETFの株は現在39.78で購入可能です。注文は通常39.78または40.08付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CHPSの最新情報はライブチャートで確認できます。
CHPS株に投資する方法は？
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETFへの投資では、年間の値幅22.35 - 40.11と現在の39.78を考慮します。注文は多くの場合39.78や40.08で行われる前に、17.80%や45.87%と比較されます。CHPSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETFの株の最高値は？
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETFの過去1年の最高値は40.11でした。22.35 - 40.11内で株価は大きく変動し、39.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers Semiconductor Select Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETFの株の最低値は？
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF(CHPS)の年間最安値は22.35でした。現在の39.78や22.35 - 40.11と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CHPSの動きはライブチャートで確認できます。
CHPSの株式分割はいつ行われましたか？
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、39.72、24.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 39.72
- 始値
- 39.78
- 買値
- 39.78
- 買値
- 40.08
- 安値
- 39.78
- 高値
- 39.78
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.15%
- 1ヶ月の変化
- 17.80%
- 6ヶ月の変化
- 45.87%
- 1年の変化
- 24.31%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8