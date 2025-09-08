Валюты / CASY
CASY: Caseys General Stores Inc
561.18 USD 6.27 (1.13%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CASY за сегодня изменился на 1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 548.65, а максимальная — 565.71.
Следите за динамикой Caseys General Stores Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
548.65 565.71
Годовой диапазон
363.00 565.71
- Предыдущее закрытие
- 554.91
- Open
- 554.88
- Bid
- 561.18
- Ask
- 561.48
- Low
- 548.65
- High
- 565.71
- Объем
- 995
- Дневное изменение
- 1.13%
- Месячное изменение
- 14.32%
- 6-месячное изменение
- 29.71%
- Годовое изменение
- 49.41%
