CASY: Caseys General Stores Inc

543.71 USD 11.60 (2.09%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CASY hat sich für heute um -2.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 541.38 bis zu einem Hoch von 557.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Caseys General Stores Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
541.38 557.51
Jahresspanne
363.00 571.56
Vorheriger Schlusskurs
555.31
Eröffnung
550.81
Bid
543.71
Ask
544.01
Tief
541.38
Hoch
557.51
Volumen
616
Tagesänderung
-2.09%
Monatsänderung
10.76%
6-Monatsänderung
25.67%
Jahresänderung
44.76%
