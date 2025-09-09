Währungen / CASY
CASY: Caseys General Stores Inc
543.71 USD 11.60 (2.09%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CASY hat sich für heute um -2.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 541.38 bis zu einem Hoch von 557.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Caseys General Stores Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CASY News
Tagesspanne
541.38 557.51
Jahresspanne
363.00 571.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 555.31
- Eröffnung
- 550.81
- Bid
- 543.71
- Ask
- 544.01
- Tief
- 541.38
- Hoch
- 557.51
- Volumen
- 616
- Tagesänderung
- -2.09%
- Monatsänderung
- 10.76%
- 6-Monatsänderung
- 25.67%
- Jahresänderung
- 44.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K