CASY: Caseys General Stores Inc
547.10 USD 3.39 (0.62%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CASY a changé de 0.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 538.29 et à un maximum de 547.94.
Suivez la dynamique Caseys General Stores Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CASY Nouvelles
- 4 Stocks to Buy on a Pullback
- Retail Sales Continue to Soar on Robust Demand: 4 Stocks with Upside
- Here's Why Casey's General Stores (CASY) is a Strong Momentum Stock
- The Zacks Analyst Blog Highlights SharkNinja, Genesco, Casey's and Sprouts Farmers Market
- Le titre de Casey’s General Stores atteint un record historique à 563,78 USD
- Caseys General Stores stock hits all-time high at 563.78 USD
- These 4 Retail Stocks Could See Big Moves This Holiday Season
- Casey's General Stores (CASY) Is Up 9.54% in One Week: What You Should Know
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Casey's General Stores (CASY) This Year?
- Why Casey's General Stores (CASY) is a Top Stock for the Long-Term
- Casey's General Stores, Inc. (CASY) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Company News for Sep 10, 2025
- Casey’s General Stores stock price target raised to $580 by Wells Fargo
- Casey’s General Stores price target raised to $540 from $515 at BMO Capital
- Jefferies raises Casey’s General Stores price target to $600 on strong Q1
- Casey's General Stores, Inc. (CASY) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Casey's General Stores: This Dividend Aristocrat Keeps Beating The Market (CASY)
- Casey’s General Stores stock holds Sector Perform rating at RBC after strong Q1
- CASY Q1 Earnings & Revenues Beat Estimates, Inside Sales Up 14.2% Y/Y
- Casey’s September 2025 presentation: 500-store expansion plan amid record earnings
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Casey's General Stores Stock Flat After Q1 Earnings Report - Casey's General Stores (NASDAQ:CASY)
Range quotidien
538.29 547.94
Range Annuel
363.00 571.56
- Clôture Précédente
- 543.71
- Ouverture
- 545.36
- Bid
- 547.10
- Ask
- 547.40
- Plus Bas
- 538.29
- Plus Haut
- 547.94
- Volume
- 848
- Changement quotidien
- 0.62%
- Changement Mensuel
- 11.45%
- Changement à 6 Mois
- 26.45%
- Changement Annuel
- 45.66%
