CotationsSections
Devises / CASY
Retour à Actions

CASY: Caseys General Stores Inc

547.10 USD 3.39 (0.62%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CASY a changé de 0.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 538.29 et à un maximum de 547.94.

Suivez la dynamique Caseys General Stores Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CASY Nouvelles

Range quotidien
538.29 547.94
Range Annuel
363.00 571.56
Clôture Précédente
543.71
Ouverture
545.36
Bid
547.10
Ask
547.40
Plus Bas
538.29
Plus Haut
547.94
Volume
848
Changement quotidien
0.62%
Changement Mensuel
11.45%
Changement à 6 Mois
26.45%
Changement Annuel
45.66%
20 septembre, samedi