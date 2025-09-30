КотировкиРазделы
Валюты / BRTR
Назад в Рынок акций США

BRTR: BlackRock Total Return ETF

51.08 USD 0.09 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BRTR за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.01, а максимальная — 51.09.

Следите за динамикой BlackRock Total Return ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BRTR сегодня?

BlackRock Total Return ETF (BRTR) сегодня оценивается на уровне 51.08. Инструмент торгуется в пределах 0.18%, вчерашнее закрытие составило 50.99, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRTR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Total Return ETF?

BlackRock Total Return ETF в настоящее время оценивается в 51.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.96% и USD. Отслеживайте движения BRTR на графике в реальном времени.

Как купить акции BRTR?

Вы можете купить акции BlackRock Total Return ETF (BRTR) по текущей цене 51.08. Ордера обычно размещаются около 51.08 или 51.38, тогда как 15 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRTR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BRTR?

Инвестирование в BlackRock Total Return ETF предполагает учет годового диапазона 48.59 - 52.14 и текущей цены 51.08. Многие сравнивают 1.41% и 1.63% перед размещением ордеров на 51.08 или 51.38. Изучайте ежедневные изменения цены BRTR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Total Return ETF?

Самая высокая цена BlackRock Total Return ETF (BRTR) за последний год составила 52.14. Акции заметно колебались в пределах 48.59 - 52.14, сравнение с 50.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Total Return ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Total Return ETF?

Самая низкая цена BlackRock Total Return ETF (BRTR) за год составила 48.59. Сравнение с текущими 51.08 и 48.59 - 52.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRTR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BRTR?

В прошлом BlackRock Total Return ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.99 и -1.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.01 51.09
Годовой диапазон
48.59 52.14
Предыдущее закрытие
50.99
Open
51.01
Bid
51.08
Ask
51.38
Low
51.01
High
51.09
Объем
15
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
1.41%
6-месячное изменение
1.63%
Годовое изменение
-1.96%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8