BRTR: BlackRock Total Return ETF
Курс BRTR за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.01, а максимальная — 51.09.
Следите за динамикой BlackRock Total Return ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BRTR сегодня?
BlackRock Total Return ETF (BRTR) сегодня оценивается на уровне 51.08. Инструмент торгуется в пределах 0.18%, вчерашнее закрытие составило 50.99, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRTR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Total Return ETF?
BlackRock Total Return ETF в настоящее время оценивается в 51.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.96% и USD. Отслеживайте движения BRTR на графике в реальном времени.
Как купить акции BRTR?
Вы можете купить акции BlackRock Total Return ETF (BRTR) по текущей цене 51.08. Ордера обычно размещаются около 51.08 или 51.38, тогда как 15 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRTR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BRTR?
Инвестирование в BlackRock Total Return ETF предполагает учет годового диапазона 48.59 - 52.14 и текущей цены 51.08. Многие сравнивают 1.41% и 1.63% перед размещением ордеров на 51.08 или 51.38. Изучайте ежедневные изменения цены BRTR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Total Return ETF?
Самая высокая цена BlackRock Total Return ETF (BRTR) за последний год составила 52.14. Акции заметно колебались в пределах 48.59 - 52.14, сравнение с 50.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Total Return ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Total Return ETF?
Самая низкая цена BlackRock Total Return ETF (BRTR) за год составила 48.59. Сравнение с текущими 51.08 и 48.59 - 52.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRTR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BRTR?
В прошлом BlackRock Total Return ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.99 и -1.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.99
- Open
- 51.01
- Bid
- 51.08
- Ask
- 51.38
- Low
- 51.01
- High
- 51.09
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 1.41%
- 6-месячное изменение
- 1.63%
- Годовое изменение
- -1.96%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8