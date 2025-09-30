- Panorámica
BRTR: BlackRock Total Return ETF
El tipo de cambio de BRTR de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.00, mientras que el máximo ha alcanzado 51.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BlackRock Total Return ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BRTR hoy?
BlackRock Total Return ETF (BRTR) se evalúa hoy en 51.04. El instrumento se negocia dentro de 0.10%; el cierre de ayer ha sido 50.99 y el volumen comercial ha alcanzado 63. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BRTR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BlackRock Total Return ETF?
BlackRock Total Return ETF se evalúa actualmente en 51.04. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.03% y USD. Monitoree los movimientos de BRTR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BRTR?
Puede comprar acciones de BlackRock Total Return ETF (BRTR) al precio actual de 51.04. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 51.04 o 51.34, mientras que 63 y 0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BRTR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BRTR?
Invertir en BlackRock Total Return ETF implica tener en cuenta el rango anual 48.59 - 52.14 y el precio actual 51.04. Muchos comparan 1.33% y 1.55% antes de colocar órdenes en 51.04 o 51.34. Estudie los cambios diarios de precios de BRTR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BlackRock Total Return ETF?
El precio más alto de BlackRock Total Return ETF (BRTR) en el último año ha sido 52.14. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 48.59 - 52.14, una comparación con 50.99 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BlackRock Total Return ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BlackRock Total Return ETF?
El precio más bajo de BlackRock Total Return ETF (BRTR) para el año ha sido 48.59. La comparación con los actuales 51.04 y 48.59 - 52.14 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BRTR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BRTR?
En el pasado, BlackRock Total Return ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 50.99 y -2.03% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 50.99
- Open
- 51.01
- Bid
- 51.04
- Ask
- 51.34
- Low
- 51.00
- High
- 51.09
- Volumen
- 63
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- 1.33%
- Cambio a 6 meses
- 1.55%
- Cambio anual
- -2.03%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8