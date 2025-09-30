クォートセクション
通貨 / BRTR
BRTR: BlackRock Total Return ETF

51.04 USD 0.05 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BRTRの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり51.00の安値と51.09の高値で取引されました。

BlackRock Total Return ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BRTR株の現在の価格は？

BlackRock Total Return ETFの株価は本日51.04です。0.10%内で取引され、前日の終値は50.99、取引量は63に達しました。BRTRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BlackRock Total Return ETFの株は配当を出しますか？

BlackRock Total Return ETFの現在の価格は51.04です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.03%やUSDにも注目します。BRTRの動きはライブチャートで確認できます。

BRTR株を買う方法は？

BlackRock Total Return ETFの株は現在51.04で購入可能です。注文は通常51.04または51.34付近で行われ、63や0.06%が市場の動きを示します。BRTRの最新情報はライブチャートで確認できます。

BRTR株に投資する方法は？

BlackRock Total Return ETFへの投資では、年間の値幅48.59 - 52.14と現在の51.04を考慮します。注文は多くの場合51.04や51.34で行われる前に、1.33%や1.55%と比較されます。BRTRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BlackRock Total Return ETFの株の最高値は？

BlackRock Total Return ETFの過去1年の最高値は52.14でした。48.59 - 52.14内で株価は大きく変動し、50.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BlackRock Total Return ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BlackRock Total Return ETFの株の最低値は？

BlackRock Total Return ETF(BRTR)の年間最安値は48.59でした。現在の51.04や48.59 - 52.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BRTRの動きはライブチャートで確認できます。

BRTRの株式分割はいつ行われましたか？

BlackRock Total Return ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、50.99、-2.03%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
51.00 51.09
1年のレンジ
48.59 52.14
以前の終値
50.99
始値
51.01
買値
51.04
買値
51.34
安値
51.00
高値
51.09
出来高
63
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
1.33%
6ヶ月の変化
1.55%
1年の変化
-2.03%
