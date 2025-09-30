- Panoramica
BRTR: BlackRock Total Return ETF
Il tasso di cambio BRTR ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.01 e ad un massimo di 51.09.
Segui le dinamiche di BlackRock Total Return ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BRTR oggi?
Oggi le azioni BlackRock Total Return ETF sono prezzate a 51.08. Viene scambiato all'interno di 0.18%, la chiusura di ieri è stata 50.99 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BRTR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BlackRock Total Return ETF pagano dividendi?
BlackRock Total Return ETF è attualmente valutato a 51.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.96% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BRTR.
Come acquistare azioni BRTR?
Puoi acquistare azioni BlackRock Total Return ETF al prezzo attuale di 51.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 51.08 o 51.38, mentre 15 e 0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BRTR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BRTR?
Investire in BlackRock Total Return ETF implica considerare l'intervallo annuale 48.59 - 52.14 e il prezzo attuale 51.08. Molti confrontano 1.41% e 1.63% prima di effettuare ordini su 51.08 o 51.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BRTR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BlackRock Total Return ETF?
Il prezzo massimo di BlackRock Total Return ETF nell'ultimo anno è stato 52.14. All'interno di 48.59 - 52.14, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 50.99 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BlackRock Total Return ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BlackRock Total Return ETF?
Il prezzo più basso di BlackRock Total Return ETF (BRTR) nel corso dell'anno è stato 48.59. Confrontandolo con gli attuali 51.08 e 48.59 - 52.14 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BRTR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BRTR?
BlackRock Total Return ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 50.99 e -1.96%.
- Chiusura Precedente
- 50.99
- Apertura
- 51.01
- Bid
- 51.08
- Ask
- 51.38
- Minimo
- 51.01
- Massimo
- 51.09
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- 1.41%
- Variazione Semestrale
- 1.63%
- Variazione Annuale
- -1.96%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8