BRTR: BlackRock Total Return ETF
今日BRTR汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点51.01和高点51.09进行交易。
关注BlackRock Total Return ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BRTR股票今天的价格是多少？
BlackRock Total Return ETF股票今天的定价为51.08。它在0.18%范围内交易，昨天的收盘价为50.99，交易量达到15。BRTR的实时价格图表显示了这些更新。
BlackRock Total Return ETF股票是否支付股息？
BlackRock Total Return ETF目前的价值为51.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.96%和USD。实时查看图表以跟踪BRTR走势。
如何购买BRTR股票？
您可以以51.08的当前价格购买BlackRock Total Return ETF股票。订单通常设置在51.08或51.38附近，而15和0.14%显示市场活动。立即关注BRTR的实时图表更新。
如何投资BRTR股票？
投资BlackRock Total Return ETF需要考虑年度范围48.59 - 52.14和当前价格51.08。许多人在以51.08或51.38下订单之前，会比较1.41%和。实时查看BRTR价格图表，了解每日变化。
BlackRock Total Return ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BlackRock Total Return ETF的最高价格是52.14。在48.59 - 52.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Total Return ETF的绩效。
BlackRock Total Return ETF股票的最低价格是多少？
BlackRock Total Return ETF（BRTR）的最低价格为48.59。将其与当前的51.08和48.59 - 52.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BRTR股票是什么时候拆分的？
BlackRock Total Return ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.99和-1.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.99
- 开盘价
- 51.01
- 卖价
- 51.08
- 买价
- 51.38
- 最低价
- 51.01
- 最高价
- 51.09
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 1.41%
- 6个月变化
- 1.63%
- 年变化
- -1.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8