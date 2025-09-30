报价部分
货币 / BRTR
BRTR: BlackRock Total Return ETF

51.08 USD 0.09 (0.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BRTR汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点51.01和高点51.09进行交易。

关注BlackRock Total Return ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BRTR股票今天的价格是多少？

BlackRock Total Return ETF股票今天的定价为51.08。它在0.18%范围内交易，昨天的收盘价为50.99，交易量达到15。BRTR的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock Total Return ETF股票是否支付股息？

BlackRock Total Return ETF目前的价值为51.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.96%和USD。实时查看图表以跟踪BRTR走势。

如何购买BRTR股票？

您可以以51.08的当前价格购买BlackRock Total Return ETF股票。订单通常设置在51.08或51.38附近，而15和0.14%显示市场活动。立即关注BRTR的实时图表更新。

如何投资BRTR股票？

投资BlackRock Total Return ETF需要考虑年度范围48.59 - 52.14和当前价格51.08。许多人在以51.08或51.38下订单之前，会比较1.41%和。实时查看BRTR价格图表，了解每日变化。

BlackRock Total Return ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BlackRock Total Return ETF的最高价格是52.14。在48.59 - 52.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Total Return ETF的绩效。

BlackRock Total Return ETF股票的最低价格是多少？

BlackRock Total Return ETF（BRTR）的最低价格为48.59。将其与当前的51.08和48.59 - 52.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BRTR股票是什么时候拆分的？

BlackRock Total Return ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.99和-1.96%中可见。

日范围
51.01 51.09
年范围
48.59 52.14
前一天收盘价
50.99
开盘价
51.01
卖价
51.08
买价
51.38
最低价
51.01
最高价
51.09
交易量
15
日变化
0.18%
月变化
1.41%
6个月变化
1.63%
年变化
-1.96%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8