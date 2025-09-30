- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BRTR: BlackRock Total Return ETF
A taxa do BRTR para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.00 e o mais alto foi 51.09.
Veja a dinâmica do par de moedas BlackRock Total Return ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BRTR hoje?
Hoje BlackRock Total Return ETF (BRTR) está avaliado em 51.04. O instrumento é negociado dentro de 0.10%, o fechamento de ontem foi 50.99, e o volume de negociação atingiu 63. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BRTR em tempo real.
As ações de BlackRock Total Return ETF pagam dividendos?
Atualmente BlackRock Total Return ETF está avaliado em 51.04. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.03% e USD. Monitore os movimentos de BRTR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BRTR?
Você pode comprar ações de BlackRock Total Return ETF (BRTR) pelo preço atual 51.04. Ordens geralmente são executadas perto de 51.04 ou 51.34, enquanto 63 e 0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BRTR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BRTR?
Investir em BlackRock Total Return ETF envolve considerar a faixa anual 48.59 - 52.14 e o preço atual 51.04. Muitos comparam 1.33% e 1.55% antes de enviar ordens em 51.04 ou 51.34. Estude as mudanças diárias de preço de BRTR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BlackRock Total Return ETF?
O maior preço de BlackRock Total Return ETF (BRTR) no último ano foi 52.14. As ações oscilaram bastante dentro de 48.59 - 52.14, e a comparação com 50.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BlackRock Total Return ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BlackRock Total Return ETF?
O menor preço de BlackRock Total Return ETF (BRTR) no ano foi 48.59. A comparação com o preço atual 51.04 e 48.59 - 52.14 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BRTR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BRTR?
No passado BlackRock Total Return ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 50.99 e -2.03% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 50.99
- Open
- 51.01
- Bid
- 51.04
- Ask
- 51.34
- Low
- 51.00
- High
- 51.09
- Volume
- 63
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- 1.33%
- Mudança de 6 meses
- 1.55%
- Mudança anual
- -2.03%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8