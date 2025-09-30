- Übersicht
BRTR: BlackRock Total Return ETF
Der Wechselkurs von BRTR hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.97 bis zu einem Hoch von 51.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock Total Return ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BRTR heute?
Die Aktie von BlackRock Total Return ETF (BRTR) notiert heute bei 50.98. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 50.99 und das Handelsvolumen erreichte 89. Das Live-Chart von BRTR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BRTR Dividenden?
BlackRock Total Return ETF wird derzeit mit 50.98 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BRTR zu verfolgen.
Wie kaufe ich BRTR-Aktien?
Sie können Aktien von BlackRock Total Return ETF (BRTR) zum aktuellen Kurs von 50.98 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 50.98 oder 51.28 platziert, während 89 und -0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BRTR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BRTR-Aktien?
Bei einer Investition in BlackRock Total Return ETF müssen die jährliche Spanne 48.59 - 52.14 und der aktuelle Kurs 50.98 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.21% und 1.43%, bevor sie Orders zu 50.98 oder 51.28 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BRTR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BlackRock Total Return ETF?
Der höchste Kurs von BlackRock Total Return ETF (BRTR) im vergangenen Jahr lag bei 52.14. Innerhalb von 48.59 - 52.14 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 50.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BlackRock Total Return ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BlackRock Total Return ETF?
Der niedrigste Kurs von BlackRock Total Return ETF (BRTR) im Laufe des Jahres betrug 48.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 50.98 und der Spanne 48.59 - 52.14 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BRTR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BRTR statt?
BlackRock Total Return ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 50.99 und -2.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.99
- Eröffnung
- 51.01
- Bid
- 50.98
- Ask
- 51.28
- Tief
- 50.97
- Hoch
- 51.09
- Volumen
- 89
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- 1.21%
- 6-Monatsänderung
- 1.43%
- Jahresänderung
- -2.15%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8